Четверо сенаторов-республиканцев не поддержали замену Obamacare‍

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Двое сенаторов-республиканцев в Конгрессе США отказались поддержать законопроект президента США Дональда Трампа о новой системе медицинского страхования. Об этом они заявили на слушаниях 17 июля.

Против системы, которая должна сменить программу Obamacare, выступили сенаторы Майк Ли (штат Юта) и Джерри Моран (штат Канзас). Они заявили, что не станут голосовать за законопроект об «Американской медицинской помощи».

Ранее с аналогичным заявлением выступили сенаторы-республиканцы Рэнд Пол (штат Кентукки) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн). С учетом того, что республиканцы имеют в сенате 52 голоса, а демократы — 48, принятие законопроекта в текущей редакции находится под угрозой.

Представители Демократической партии заявили, что единогласно выступят против законопроекта. В своем Twitter Трамп призвал республиканцев начать работать над новым планом по здравоохранению, который «будет создан с чистого листа».

Документ ранее прошел голосование в Палате представителей без сложностей, однако его принятие в верхней палате Конгресса США затормозилось.

В случае, если противодействие демократов и части республиканцев будет продолжаться, администрация США сможет лишь попробовать включить документ в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его по специальной процедуре.