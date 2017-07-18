Глава МИД ФРГ: Мы не позволим рушиться фундаменту Евросоюза

Берлин, , 07:18 — REGNUM Министр иностранных дел ФРГ Габриэль Зигмар обратился с критикой в адрес польского правительства, обвинив его во вмешательстве в независимость судебной системы, пишет 17 июля Der Spiegel.

Помимо Зигмара, с критикой обратились также евродепутаты, направив совместное письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором говорится о «нарушении не только польской Конституции, но и фундаментальных положений договора о создании ЕС».

Местные СМИ сообщают, что на улицах крупных польских городов 16 июля в ходе массовых протестов насчитывалось в целом около 17 тыс. демонстрантов, выступающих против проведения «скандальной» судебной реформы.

В интервью Der Spiegel Зигмар подчеркнул, что «органы ЕС, также как и остальные члены союза, не позволят рушиться фундаменту Евросоюза».

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей. Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей Национального судебного совета (НСС) будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.