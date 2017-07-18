В Омской области ищут главу фонда капремонта на зарплату до 90 тыс. рублей

Абакан, , 06:55 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области объявило о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности руководителя специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Как сообщили ИА REGNUM в Минстрое, приём документов от претендентов на участие в конкурсе пройдёт с 18 июля по 21 августа 2017 года.

Уточняется, что претендент на эту должность должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности «строительство», «юриспруденция» или «экономика». Опыт его работы в строительстве или ЖКХ должен составлять не менее 5 лет, в том числе три года — на руководящей должности в этой сфере.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап, включающий онлайн-тестирование, состоится 6 сентября. Кандидатам предстоит ответить на 167 вопросов. Тех, кто наберёт от 45 до 50 баллов, допустят ко второму этапу — собеседованию. Его в этот же день будет проводить комиссия Минстроя.

Победитель, который в итоге возглавит Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, определится по итогам двух этапов конкурса. С ним будет заключён трудовой договор сроком на 3 года.

Добавим, согласно распоряжению министерства строительства и ЖКК Омской области, у директора регионального фонда капремонта будет пятидневная рабочая неделя с выходными в субботу и воскресенье, ненормированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый 30-дневный отпуск, а также заработная плата в размере до 90 тысяч рублей в месяц «с учётом всех выплат».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — апреле 2017 года средняя заработная плата в Омской области составляла 28 111 руб. При этом доля работников, зарплата которых не превышала средний региональный уровень, в апреле 2017 года в регионе соответствовала 64,2%. А 27,4 тыс. человек, по данным Омскстата, и вовсе получали заработную плату на уровне и ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Омской области (9222 рубля в первом квартале 2017 года).

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Напомним, Александр Рудюк, руководивший фондом с апреля 2015 года, написал заявление об отставке в марте 2017 года. По сообщениям ряда местных СМИ, сам Рудюк уходить не собирался, но его «просто вызвали и заставили написать такое заявление».

«Губернатор недоволен его работой и оценивает его эффективность как низкую. Недавно там (в фонде) был проведен ряд проверок различных контролирующих органов, и они тоже сделали неутешительные выводы о его эффективности. В детали уходить не буду, но губернатор многократно подвергал его работу критике по совершенно разным параметрам. Есть недоработки и недочеты, есть недовольство населения», — цитировал тогда портал «НГС.Омск» пресс-секретаря губернатора Омской области Юлию Соколенко.

В феврале 2017 года в Омской области состоялась пресс-конференция, в ходе которой Александр Рудюк рассказал о некоторых итогах по программе капремонта в регионе. В частности, по его словам, в 2014 году уровень собираемости платы за капремонт составлял 40%, в 2015 году — 69%, в 2016 — 86%. В 2014 году было отремонтировано семь домов, в 2015 году — 227 домов, в 2016 году — 796 объектов. По итогам 2016 года капитальный ремонт был завершен в 1030 МКД и еще 542 дома находились в работе.

«По количеству завершённых объектов Омская область заняла девятое место среди 85 регионов страны. Сегодня капремонтом охвачен каждый пятый дом региона. Темпы работ — не низкие», — заявил тогда Рудюк.

В 2017 году, по его словам, на капремонт домов планируется направить 983,4 млн рублей, за счет которых планируется отремонтировать около 400 многоквартирных домов.