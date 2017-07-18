Радио REGNUM: первый выпуск за 18 июля

Москва, 18 июля 2017, 08:00 — REGNUM
- С завидным постоянством: Армения намерена получить новый военный кредит от России;
- Вклад в безопасность: названа дата военно-морских учений России и Китая;
- Под грифом «секретно»: опубликованы секретные документы об освобождении Польши;
- Мировая проблема: ГД готовится ужесточить наказание за склонение к суициду;
- Китайский бренд: в июне продажи китайских авто в России выросли на 11%;
- Подрыв доверия: крупнейшие российские банки покинули АРБ.
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