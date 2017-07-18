Триполи, , 06:16 — REGNUM Из-за того, что Италия чувствует себя оставленной «один на один» с наплывом беженцев из Ливии, она блокирует продление военно-морской операции ЕС «София» по спасению беженцев в Средиземном море, пишет 17 июля Die Tagesschau.

Рим не видит поддержки от своих «коллег в рамках ЕС», «многие абсолютно несолидарны по вопросу принятия беженцев в своих странах», добавляет издание.

«Если мы в срочном порядке не проявим никакой помощи Италии, то это будет катастрофа не только для нее, но и для всего ЕС», — считает глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Он подчеркнул, что на плечах ЕС лежит задача не просто принятия беженцев из африканских стран, но и их спасение в целом.

«Африканские беженцы в Ливии живут как в концлагерях: беженцы там подвергаются насилию, речи о соблюдении чьих-то прав вообще не идет, пребывание там невыносимо», — добавляет Ассельборн.

Министр также призывает «спасти беженцев и понять Италию», куда за одни выходные дни прибывают в среднем около 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала 2017 года в Италию по Средиземному морю прибыли по меньшей мере 73 тыс. мигрантов, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Представители благотворительных организаций, занимающихся спасением беженцев, отмечают, что «Италия перегружена, и ее запасы истощаются».

Напомним, что страны ЕС могут помочь Италии путем принятия у себя определенного числа беженцев в рамках программы их перераспределения, которая была принята всеми членами союза в 2015 году.

Однако такие страны, как, например, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, не стремятся принимать беженцев, объясняя это причинами своей внутренней безопасности. Брюссель неоднократно обвинял восточноевропейские страны в «несолидарности».

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