РФ и США «почти» решили вопрос арестованной российской дипсобственности

Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Москва и Вашингтон близки к урегулированию ситуации с российской дипломатической собственностью в США, арестованной в декабре 2016 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном.

«Почти, почти», — сообщил Рябков телеканалу CNN на вопрос о том, договорились ли стороны по вопросу дипсобственности.

В свою очередь, Шеннон, как сообщается, отказался комментировать итоги встречи.

По информации телеканала, Сергей Рябков провёл в здании Госдепартамента США, где проходили переговоры, более двух с половиной часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым уже полгода.

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