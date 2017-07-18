Мадуро не откажется от планов по созыву Конституционной ассамблеи

Каракас, , 05:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро не откажется от намерений созвать учредительное собрание для изменения конституции страны, несмотря на призывы других государств, передаёт El Nacional.

Как заявил венесуэльский лидер решение о созыве Конституционной ассамблеи было принято в целях сохранения независимости и суверенитета страны. «Пусть Европа говорит то, что хочет. Нас не волнует, что говорит Европа», — подчеркнул Мадуро.

Он, в частности, ответил на критику главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, обвинив её в «наглости» и попытках «отдавать приказы правительству Венесуэлы».

«Они считают, что мы находимся в 1809 году? Венесуэла — свободная и суверенная страна, а не колония Европейского союза», — заявил Мадуро.

Как передавало ИА REGNUM, на 30 июля в Венесуэле назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

16 июля в Венесуэле состоялся инициированный оппозицией «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным Николасом Мадуро изменениям в конституцию.

Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Венесуэлы — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.

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