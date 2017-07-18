Турция: Политическая оппозиция выступает против продления ЧП в стране

Анкара, , 05:51 — REGNUM Политическая оппозиция в Турции выступает против продления чрезвычайного положения в стране: они опасаются, что «режим ЧП в долгосрочной перспективе может остаться в Турции на постоянной основе», пишет 17 июля Die Tagesschau.

Представители Республиканской народной партии и Демократической партии народов, двух крупнейших турецких оппозиционных партий, потребовали отмены ЧП, подчеркивая, что «режим ЧП дает президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану широкие полномочия».

Напомним, чрезвычайный режим в Турции был введён 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

По информации турецкой газеты Hurriyet, 17 июля турецкий парламент в четвёртый раз подряд продлил срок действия режима ЧП еще на 90 суток.

Таким образом, режим ЧП действует в Турции уже более года.

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