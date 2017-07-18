Второй раунд переговоров по Brexit: первый день не принес результатов

Брюссель, , 05:52 — REGNUM Первый день переговоров по выходу Великобритании из ЕС не принес никаких результатов: казалось, будто переговорщики встретились лишь с целью сделать общее фото, пишет 17 июля Die Tagesschau.

Переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Бранье ушел с переговоров уже к обеду. Казалось, он действительно пришел лишь для того, чтобы сделать совместную фотографию, добавляет издание.

В Twitter была опубликована фотография, на которой запечатлено, что Бранье со своими коллегами сидят за стеклянным столом переговоров с «кипой бумаг» и что-то пишут в ходе переговоров.

Переговорщик от Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис со своими помощниками, наоборот, ничего не пишут, и «бумаг у них никаких нет».

Пользователи социальной сети раскритиковали британских представителей, назвав их «несерьезными и неподготовленными».

Как сообщало ИА REGNUM, второй раунд переговоров продлится до 20 июля. Стороны намерены обсудить условия проживания граждан ЕС на территории Соединенного Королевства после его выхода из Евросоюза, вопрос будущей границы с Северной Ирландией, финансовые требования Брюсселя к Лондону и будущее институтов ЕС, штаб-квартиры которых находятся в настоящее время в Великобритании.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.