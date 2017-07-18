«Польша нарушает фундаментальные принципы ЕС»

Варшава, , 04:39 — REGNUM Евродепутаты опасаются за демократию в Польше в связи с одобрением польским парламентом спорного законопроекта о судебной реформе. Несколько человек написали совместное письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором призывают предпринять «какие-либо меры» в отношении Варшавы, пишет 17 июля Die Tagesschau.

Евродепутаты разных политических фракций: Манфред Вебер, Джанни Пителла, Ги Верхофстадт, Габи Циммер, Филипп Ламбертс и Ска Келлер — заявили в письме, что «новая реформа нарушает не только польскую Конституцию, но и фундаментальные принципы договора о функционировании ЕС».

Они также предупреждают, что с окончательным принятием «скандального» законопроекта, против которого уже выступили около 5 тыс. человек на улицах Польши, «Верховный суд в стране больше не сможет гарантировать свободные выборы».

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей. Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей Национального судебного совета (НСС) будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

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