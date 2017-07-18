МИД Египта прокомментировал введение виз для граждан Катара

Каир, , 04:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Египта подтвердил информацию об изменении правил въезда в страну для граждан Катара, передаёт телеканал RT.

«Для катарских граждан вводятся обязательные предварительные визы, за исключением гуманитарных случаев», — сообщил официальный представитель ведомства Ахмед Абу Зейд.

Комментируя данное решение, он отметил, что Египет не собирается предоставлять льготы гражданам «государств, поддерживающих терроризм».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 20 июля катарские подданные для въезда в Египет будут обязаны предварительно оформлять в посольствах страны въездные визы, срок действия которых будет ограничен.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия и её союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива.

Четыре арабские страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Катарская сторона отвергает обвинения в свой адрес и отказывается выполнять выдвинутые требования, заявляя, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.