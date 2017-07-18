Трамп пригрозил Венесуэле санкциями в случае созыва Учредительного собрания

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Вашингтон готов предпринять экономические меры в отношении Каракаса в случае, если назначенные на 30 июля по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро выборы в Конституционную ассамблею состоятся. Об этом 17 июля заявил президент США Дональд Трамп, передаёт агентство Reuters.

Комментируя итоги состоявшегося днём ранее оппозиционного референдума в Венесуэле, глава Белого дома отметил, что «венесуэльский народ снова дал понять, что выступает за демократию, свободу и верховенство закона, но их мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором».

По словам Трампа, Соединённые Штаты не будет бездействовать в то время как «Венесуэла рушится». «Если режим Мадуро созовёт своё Учредительное собрание, США предпримут сильные и быстрые экономические действия», — заявил он.

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Как передавало ИА REGNUM, на 30 июля в Венесуэле назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

16 июля в стране оппозицией был проведён «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным Николасом Мадуро изменениям в конституцию.

Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Венесуэлы — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.

Глава государства назвал проведённый референдум «внутренним опросом оппозиционных партий». По его словам, чтобы плебисцит мог быть признан законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом.

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