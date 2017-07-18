США могут передать Украине военные катера после учений Sea Breeze

Киев, , 03:18 — REGNUM Военные патрульные катера ВМС США могут быть переданы Украины по завершении учений «Морской бриз-2017». Об этом заявил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, передаёт телеканал «112 Украина».

По его словам, речь идёт о патрульных катерах Islands. На данный момент, между Киевом и Вашингтоном ведутся переговоры по данному вопросу.

«Переговоры перешли уже на уровень ниже, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим», — отметил Тарасов.

Как сообщало ИА REGNUM, многонациональные военные учения Sea Breeze, организаторами которых, согласно «Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений», являются Украина и США, проходят ежегодно с 1997 года.

В 2017 году в манёврах от США принимают участие около 800 военнослужащих, а также ракетные крейсеры Hue City и Carney и патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon.

От украинских ВМС задействованы 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, самолёты и вертолёты, спасательная поисково-десантная группа, подразделение пехоты, инженерное и другие подразделения.