«Трамп на год повязан в своих решениях по отношению к России»

Москва, , 02:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп до окончания работы специального прокурора Роберта Мюллера абсолютно повязан в своих решениях по отношению к России. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.

Читайте также: Белый дом не стал комментировать конфликт вокруг дипсобственности РФ в США

«Для меня совершенно очевидно, что до окончания работы специального прокурора Мюллера, а это работа не меньше, чем на год, Трамп в своих решениях абсолютно повязан по отношению к России», — уверен Гусман.

Комментируя ситуацию с дипломатическими дачами России в США, доступ к которым в 2016 году заблокировал бывший президент Барак Обама, первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС отметил, что Россия в своё время проявила чрезвычайную сдержанность, и это была конкретная просьба избранной американской администрации.

«Во всей этой истории наша сдержанность разумна и оправдана, потому что мы с пониманием подходим к той ситуации, в которой оказался Трамп», — добавил Михаил Гусман.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из последних распоряжений бывшего президента США Барака Обамы стала высылка из страны 35 российских дипломатов и закрытие доступа посольства России к собственности в Мэриленде и Нью-Йорке.

МИД РФ назвал выдвижение каких-либо условий по возврату собственности нарушением норм международного права.