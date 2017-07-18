Путин ознакомится с новинками авиационно-космической отрасли на МАКС-2017

Москва, , 02:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 июля посетит Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, в ходе визита глава государства ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиационно-космической отрасли российского и иностранного производства.

Кроме этого, российский лидер проведёт рабочее совещание по вопросам развития гражданского авиастроения.

Напомним, Международный авиационно-космический салон в Жуковском занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов. Мероприятие проводится патронаже президента раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. Впервые авиафорум состоялся в 1993 году.

На МАКС-2017 представлены 700 российских и 180 иностранных корпораций и компаний из 36 государств.

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