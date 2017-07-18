МИД Бразилии призвал Венесуэлу не созывать Конституционную ассамблею

Бразилиа, , 01:54 — REGNUM МИД Бразилии обратился к властям Венесуэлы с призывом отказаться от планов по созыву Конституционной ассамблеи. Соответствующее заявление распространила 17 июля пресс-служба бразильского внешнеполитического ведомства.

«Бразильское правительство призывает венесуэльские власти отменить созыв национальной Конституционной ассамблеи, чьи правила нарушают всеобщее избирательное право и сам принцип народного волеизъявления», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призывали официальный Каракас «скорейшим образом гарантировать восстановление полномочий Национальной ассамблеи (парламента, контролируемого оппозицией — ИА REGNUM ), обеспечение гражданских свобод в полном объёме и освобождение всех политических заключённых».

В свою очередь министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес а своей странице в соцсети Facebook заявил, что проведённый венесуэльской оппозицией референдум «продемонстрировал её высокие организаторские способности и единство, а также готовность руководить страной».

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Венесуэле оппозицией был проведён «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным президентом Николасом Мадуро изменениям в Конституцию Венесуэлы.

Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Бразилии — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.

Глава государства назвал проведённый референдум «внутренним опросом оппозиционных партий». По его словам, чтобы плебисцит мог быть признан законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом.

Выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны, намечены на 30 июля.

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