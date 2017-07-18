Гражданин России арестован на Украине по подозрению в связях с ИГ*

Харьков, Украина, , 00:52 — REGNUM Суд в Харькове арестовал на два месяца 26-летнего гражданина России, ранее задержанного по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 17июля пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

По данным украинской прокуратуры, российский гражданин находился в международном розыске с 2014 года.

Сообщается, что в 2016 году он уже был задержан в Чернигове и, находясь под стражей, ожидал экстрадиции в Россию.

В декабре 2016 года в связи с истечением срока экстрадиционного ареста суд изменил мужчине меру пресечения на домашний арест с применением электронного браслета. Однако подозреваемый снял браслет, после чего скрывался от правоохранительных органов.

13 июля российский гражданин был задержан в Харькове со стрельбой, так как попытался оказать сопротивление сотрудникам Службы безопасности Украины.

В настоящее вновь решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.

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