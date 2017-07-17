Рекс Тиллерсон в скором времени выступит по вопросу ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон выступит «в ближайшее время» с объявлением относительно ядерной сделки с Ираном, сообщает Reuters.

Об этом заявил 17 июля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Государственный секретарь выступит с объявлением относительно этой [ядерной] сделки», — отметил Сайсер.

«Я думаю, вам всем известно, что президент дал крайне четко понять, что он думает он считает это соглашение плохим для США», — добавил он.

В соответствии с законодательством США Государственный департамент должен уведомлять Конгресс каждые 90 дней о соблюдении Тегераном соглашения, подписанного в 2015 году. 17 июля — последний срок.

По некоторой информации, в начале июля администрация президента США Дональда Трампа планировала подтвердить соблюдение Исламской республики сделки.