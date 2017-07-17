Китай призвал США обеспечить конфиденциальность сведений владельцев виз

Пекин, , 21:42 — REGNUM Китай призвал США защитить конфиденциальность владельцев американских виз и предоставить им надлежащую защиту и содействие в рамках закона, сообщает 17 июля агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Лу Кан выразил во время ежедневной пресс-конференции отношение Поднебесной к новой визовой политике США.

Согласно информации, появившейся в СМИ, Госдепартамент США будет требовать от всех предоставление эксклюзивной информации во имя содействия американским миграционным органам в определении, предоставляет ли въезжающий в страну иностранный гражданин террористическую угрозу, или нет.

Те же страны, которые откажутся сотрудничать в рамках новой миграционной политики США, обнаружат определенные трудности о оформлении виз.

Напомним, что новая анкета, заполняемая при подачи заявления на оформление визы США теперь содержит требования предоставления биографической информации за последние 15 лет, адреса проживания, а также страны, которые были посещены заявителям.

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