Daily Signal: США не должны отдавать за так дипсобственность РФ

Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Возвращение России дипломатической собственности, конфискованной у Москвы в конце 2016 года, без ответных шагов со стороны Москвы будет ошибкой. Поэтому пока Кремль не изменит свое поведение, а также не отдаст Крым, собственность возращена быть не должна, пишет политический аналитик по европейским делам при Центре защиты свободы имени Маргарет Тэтчер при The Heritage Foundation Даниэль Кочис в статье для The Daily Signal.

Так, в мае американские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения дипломатической собственности — одного здания в штате Мэриленд и другого в штате Нью-Йорк — России. Эта собственность была изъята администрацией бывшего президента США Барака Обамы в декабре 2016 года в ответ на якобы совершенное Москвой вмешательство в выборы в США.

В начале июля высокопоставленный сотрудник Белого дома вновь заявил о возможности возвращения зданий Москве, отмечая, что администрация может пойти на этот шаг, «поскольку мы хотим дать взаимодействию, сотрудничеству шанс», сообщает CNN.

Подобный шаг, подчеркивает автор, был бы громадной ошибкой. Надеяться, что возвращение недвижимости, из которой якобы велась шпионская деятельность, поспособствует улучшению поведения Москвы в будущем, — значит проявлять наивность. Таким образом США лишь подтолкнут Россию к более активным действиям, поэтому администрация президента США должна всячески избегать подобной ошибки.

Факт использования зданий для шпионажа был известен, указывает автор, на протяжении десятилетий. Администрация президента США Рональда Рейгана, по некоторым данным, считала, что комплекс в Нью-Йорке использовался для шпионажа за близлежащими объектами ВПК посредством электронной разведки.

Администрация Обамы в 2016 году неоднократно угрожала закрыть доступ России в здания в ответ на «травлю дипломатов США Россией за рубежом». На такой шаг Белый дом грозился пойти в случае продолжения «травли» и пока российская сторона не возобновит строительство нового консульства в Санкт-Петербурге.

В администрации Трампа, как сообщается, рассматривается возможность возвращения комплексов, при условии, возможно, ввода новых ограничительных мер, а также лишения их статуса дипломатической собственности. Такой курс действий — движение в неверном направлении, поскольку Вашингтон не должен отдавать России что-то в обмен ни на что. Напротив, стратегия США в отношении Москвы должна состоять в повышении для Кремля издержек за нежелательные действия, такие как вмешательство в президентские выборы.

Хотя истинные улучшения в поведении России должны быть встречены «искренними ответными шагами США», ничто не указывает на то, что Москва хоть в какой-то степени заинтересована в этом «настоящем улучшении». Россия, подчеркивает автор, по-прежнему является серьезной угрозой для США и их союзников, прежде всего в Евросоюзе. Если Россия хочет получить назад свою собственность, она должна вернуть Крым Киеву и прекратить нынешнюю войну на юго-востоке Украины. Но опять же ничего не говорит о том, что Россия готова менять свое поведение, отмечает автор. Более того, Москва лишь наращивает шпионскую деятельность в США.

Так, лишь месяц назад появились сведения, согласно которым сотрудники российской разведки, работающие в США, составляют карту телекоммуникационной инфраструктуры, часто проявляя себя по всей стране, особенно поблизости от кабелей оптоволокна.

Вместо того чтобы менять поведение России, ее президент Владимир Путин надеется, что он сможет обвести администрацию США «вокруг пальца» и убедить, что Москва может быть надежным партнером для Вашингтона. Президент США Дональд Трамп не должен вестись на эту уловку.

Реакция России на новости о том, что Трамп рассматривает возможность возвращения собственности, показательна. МИД России выступил с новой угрозой в адрес США, заявив, что если недвижимость не будет возвращена, Москве «придется принять ответные меры».

Если Трамп уступит требованиям России, Кремль, по мнению автора, увидит лишь признак слабости. Напротив, Трамп должен подойти к России с позиции силы. Поведение Москвы не заслуживает награды, в интересах же США не возвращать дипломатическую собственность, пока Кремль не сделает искренние, длительные изменения в своем поведении, означающие прекращение враждебных действий и агрессии в отношении США.