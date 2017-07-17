Стали известны итоги внезапной проверки ФСБ в Калининграде

Калининград, , 20:23 — REGNUM Итогами внезапной проверки ФСБ около 1 тыс. автомобилей и автобусов в Калининграде стало задержание и выдворение с территории России 18-ти граждан иностранных государств. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном управлении ФСБ, подводя итоги спецмероприятия, проведённого 28 июня 2017 года.

Напомним, в этот день в центре города у гостиницы «Калининград» вооружённый автоматами спецназ Росгвардии блокировал практически весь автотранспорт, проверяя документы водителей и содержимое салонов и багажников.

«18 граждан иностранных государств привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и, в настоящее время осуществляется установленная процедура по выдворению их с территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

В УФСБ отметили что лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, не выявлено. Вместе с тем, в управлении сообщили, что подобные рейды, носящие внезапный характер, будут проводиться в Калининграде на регулярной основе.

Стоит отметить, что некоторые калининградцы в соцсетях нервно отреагировали на проверку ФСБ, сообщая о многочасовых пробках на дорогах. Ранее ИА REGNUM цитировал экс-командира спецназа ВМФ Андрея Колесника на эту тему:

«Вы помните, как минувшей весной в Калининграде НАК проводил масштабные учения, в связи с чем в городе образовались пробки и некоторые калининградцы возмущались, что, дескать, некомфортно. А потом менее чем через месяц в Питере грянул этот страшный теракт. И многие, надеюсь, поняли, что к работе спецслужб надо относиться с пониманием. На кону стоит не прибыль, не честь мундира, а жизни людей и их душевное спокойствие».