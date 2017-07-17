Молдавия заблокировала ПМР в интересах «своих граждан». А Порошенко?

Кишинёв, , 20:16 — REGNUM «Сегодняшнее событие не по нраву лидерам Приднестровья, но в интересах живущих здесь граждан», — заявил 17 июля премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе церемонии открытия совместного молдавско-украинского пункта таможенного и пограничного контроля в Кучургане на приднестровско-украинской границе, где также присутствовал президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Филипа, молдавские власти четко отделяют «так называемых лидеров Приднестровского региона от наших граждан, живущими на левом берегу Днестра» (молдавских гражданством обладают менее половины от полумиллиона жителей Приднестровской Молдавской Республики; в ПМР также проживают около 100 тыс граждан Украины, а около 220 тыс приднестровцев являются гражданами России — прим. ИА REGNUM ) и заботятся о комфорте последних. Молдавский премьер назвал не соответствующими действительности заявления о блокаде Приднестровья и поблагодарил Украину за участие в проекте.

Проект совместного молдавскро-украинского контроля профинансировал Евросоюз.

Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

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