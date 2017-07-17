Военный Донбасс: в ДНР задержали диверсанта

Киев, , 19:42 — REGNUM В Донбассе активизировались спорадические перестрелки с применением тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 мм, минометов, танков, БМП и всего спектра пехотного вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком и Мариупольском направлениях. Данную информацию 17 июля подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 16 июля украинские силовики 30 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 17 населенных пунктах.

«На Донецком направлении противник по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам пять раз применил артиллерию калибра 152 мм и 24 раза — калибра 122 мм, выпустил 16 танковых снарядов, 75 мин калибра 120 мм и 70 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел пяти населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил 41 артиллерийский снаряд калибра 122 мм, 35 мин калибра 120 и 82 мм», — сказал Басурин.

Он сообщил, что на прошедшей неделе силовики ДНР задержали диверсанта, который готовил серию терактов в Докучаевске (ДНР). Им оказался ранее судимый житель Волновахского района, которого СБУ принудили к сотрудничеству, угрожая возбудить сфабрикованные уголовные дела.

«Благодаря бдительности граждан республики реализации преступных замыслов диверсанта удалось избежать. Однако тревожные события, происходящие в последнее время, в очередной раз подтверждают всю голословность заявлений Киева о приверженности Минским договоренностям. Применяемые все чаще террористические методы ведения войны против народа Донбасса, становятся нормой для командования ВСУ и украинских спецслужб», — считает Басурин.

По его словам, вчера в результате боев погиб один боец ДНР.

«В результате обстрелов со стороны украинских позиций один боец армии ДНР погиб. Из-за минометного обстрела со стороны ВСУ разрушен дом в н.п. Старомихайловка по улице Днепропетровская, 32. Хочу отметить, что за последнее время это второе попадание по этому адресу, при первом попадании погиб мужчина», — рассказал Басурин.

Также пресс-служба НМ ДНР проинформировала, что в Старомихайловке (ДНР) в результате боев было повреждено остекление школы.

«В ночь с 15 на 16 июля в результате обстрелов со стороны украинских позиций зафиксировано повреждение крыши дома по ул. Днепропетровская, 32, повреждено остекление местной школы», — говорится в сообщении.

В свою очередь, официальный представитель НМ ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 30 боеприпасов.

«Вооруженные силы Украины продолжают нарушать «хлебное перемирие». За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу из СПГ подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиново. Всего по позициям НМ ЛНР было выпущено 30 гранат», — сказал Марочко.

По его словам, украинские войска проводят перегруппировку сил и средств у линии соприкосновения.

«Несмотря на договоренности, подписанные в Минске, украинское правительство надеется на силовой захват наших территорий, для этого проводит перегруппировку сил и средств у линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта Катериновка вскрыты огневые позиции минометной батареи — это шесть 82-мм минометов из состава 24-й бригады ВСУ. В населенном пункте Троицкое вскрыты две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 53-й бригады. В Крымском отмечено прибытие колонны военной техники противника, в числе которой пять грузовых автомобилей с боеприпасами и два топливозаправщика. Все эти действия ведут к дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе и никак не способствуют мирному решению прекращения огня и отвода вооружения от линии соприкосновения, а также установления мира и конструктивного диалога между противоборствующими сторонами», подчеркнул Марочко.

При этом он отметил, что военные ЛНР непрерывно несут боевое дежурство и постоянно проводят занятия по боевой подготовке.

«На этой неделе спланированы занятия по тактической и огневой подготовке, а также боевые стрельбы танковых и мотострелковых взводов. Народная милиция ЛНР, несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает достигнутые в Минске договоренности», — рассказал Марочко.

По его словам, военнослужащий 14-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ попытался покончил с собой.

«По нашей информации, вчера в населенном пункте Макарово Станично-Луганского района военнослужащий 14-й бригады ВСУ, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, попытался совершить выстрел себе в подбородок из автомата. Но, видимо, доза была малая или силы воли не хватило, выстрел пришелся в левое предплечье. В настоящее время «горе-суицидник» госпитализирован. Данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования», — считает Марочко.

Кроме того, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранения во время обстрела со стороны ДНР в Талаковке (Приморское направление). Также вечером недалеко от КПВВ «Марьинка» получил ранения гражданский житель. Лысенко отметил, что «инцидент произошел на неподконтрольной украинской власти территории по вине» бойцов ДНР.

Полковник сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР семь раз нарушили режим тишины: дважды в Станично-Луганском районе, один раз — в Новоайдарском, четыре раза — в Попаснянском.

«Во время обстрела украинских позиций под Новозвановкой враг применил миномет», — уточнил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении между полночью и двумя часами ночи ВС ДНР совершили по одному обстрелу позиции «Шахта Бутовка» и Авдеевки, во время последнего применяли танк. В обоих случаях украинские войска открывали ответный огонь.

Лысенко проинформировал, что на Мариупольском направлении войска ДНР нарушили режим тишины семь раз, из них три — из тяжелого вооружения. «Утро началось с мощного артобстрела Широкино. Огонь велся из САУ «Гвоздика» более одного часа. При этом было выпущено более 40 снарядов», — сказал Лысенко. При этом после 18 часов на участке Гнутово — Широкино ВС ДНР стреляли в сторону украинских позиций из легкого вооружения и минометов. Поздно вечером состоялся минометный обстрел Красногоровки.

В то же время во время скайп-включения из Дебальцево (ДНР) первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал, что СММ ОБСЕ готова открыть патрульные базы на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях (ДНР и ЛНР), когда получит необходимые гарантии безопасности.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.