Бюро Высшего совета «ЕР» обсудило работу партийных платформ

Москва, , 19:35 — REGNUM Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» в понедельник, 17 июля, обсудило работу партийных платформ.

«Основная задача партии — это реализация нашей Предвыборной программы и указов президента, которые вместе с наказами граждан и легли в основу программного документа», — подчеркнул в ходе заседания Бюро Высшего совета партии секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Соответственно, реализация Предвыборной программы — первое стратегическое направление работы наших партийных платформ. Второе направление — отработка острых тем и актуальных запросов общества. Думаю, этот аспект всем понятен, поскольку является работой как в текущей повестке, так и на опережение», — отметил Сергей Неверов, предваряя выступление председателей Социальной, Либеральной, Предпринимательской, Патриотической платформ.

«В каждом разделе Программы есть те положения, которые требуют дополнительной проработки и тщательного анализа, и тут, несомненно, прослеживается как явное тематическое «раскрепление», так и позиции, которые требуют консолидированной позиции, поскольку платформы объединяют людей с разными взглядами. И тут большую роль играет привлечение к этой работе экспертов, гражданского общества, общественных организаций, регионов. Несомненно, каждый конкретный пункт программы подлежит исполнению. Но для этого необходимо сначала определить, что сделано в этом направлении, что не сделано, какие решения были приняты, какие поручения были уже даны Председателем партии, Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, были ли эти поручения выполнены, какие дополнительные меры необходимо принять. То есть первый шаг — это тщательный анализ», — подчеркнул Сергей Неверов.

Предложения по инициативе платформ выносятся на круглые столы и дискуссионные площадки форумов, которые проводит «Единая Россия» с участием Председателя партии Дмитрия Медведева, и в работе которых принимают участие профильные министры.

«Итог работы форумов — резолюции с конкретными рекомендациями в адрес ведомств, и эта резолюция ложиться в основу поручений председателя Правительства. Наша общая задача, в том числе платформ, как я уже говорил — мониторинг и контроль за исполнением этих поручений», — сказал Сергей Неверов.

«Также предложения платформ вносятся на обсуждение Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы «Единой России», которую возглавляет сам Дмитрий Медведев. Итогом заседания Комиссии также становится резолюция и перечень поручений», — добавил Сергей Неверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае заседание Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной апрограммы было посвящено реализации социального блока программы, в четвертого июля — разделу «Качество государства».

Следующее заседание пройдет в конце сентября и будет посвящено разделу «Аграрная сверхдержава».

Напомним, предложение «перезагрузить» партийные платформы — Либеральную, Патриотическую, Предпринимательскую и Социальную — Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил на XVI съезде партии 22 января 2017 г.

Начавшие свою работу как дискуссионные клубы, платформы партии стали площадками выработки решений, площадками, которые объединяют единомышленников. По поручению Дмитрия Мерведева, формат работы платформ стал более эффективным, но, как и прежде, ориентирован на максимально широкое вовлечение лидеров общественного мнения, экспертов, гражданских активистов, в том числе беспартийных, в выработку решений партии.