УФАС вынесло предупреждение правительству Петербурга за лагеря

Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предупреждение городскому правительству. УФАС не устраивает, что чиновники занимаются неким «подбором» детских лагерей, который ограничивает конкуренцию и, вероятно, нарушает законодательство о контрактной системе. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в антимонопольном ведомстве.

УФАС проверяло городской комитет по образованию и выяснило, что «Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, а также порядке подбора указанных организаций» нарушает законы о конкуренции.

Проанализировав это положение, антимонопольщики заключили, что существующая процедура не предусмотрена федеральным законом о контрактной системе. В частности, не все компании могут претендовать на госконтракты, чиновники комитета могли проводить переговоры с участниками, что «могло свидетельствовать о координации органом власти деятельности хозсубъектов». Кроме того, четко прописанных критериев оценки заявок вообще нет. В итоге, определить, каким образом комитет выбирал победителей, просто невозможно, заявили в Санкт-Петербургском управлении ФАС.

Смольный обязан до 20 августа исправить ситуацию и избавиться от всех слов о «подборе» в нормативных документах.

«Отдых наших детей должен быть полноценным и безопасным, но это не отменяет необходимости проведения конкурентных процедур по выявлению хозсубъектов, которые будут заниматься его организацией», — подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Добавим, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, с 1 мая по 6 июля прокуратура Ленобласти уже обнаружила более 100 нарушений законов в детских лагерях, где отдыхают множество петербургских ребят. Прокуроры вынесли полсотни представлений, 51 человека привлекли к административной ответственности.