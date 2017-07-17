Александр Шпунт, , 19:08 — REGNUM

Два десятка конгрессменов-республиканцев в конце прошлой недели не выдержали фланговых атак демократического (в смысле — Демократической партии) ЛГБТ-лобби, и, несмотря на общий перевес в живой силе в обеих палатах, сдались. Эти два десятка — точнее, 25 — голосов помогли демократам убить поправку, которая запрещала Пентагону финансировать операции по смене пола военнослужащим и связанную с этим послеоперационную гормональную терапию.

Поправка к ежегодному Закону об утверждении расходов на национальную обороны, в котором излагаются детали политики в отношении военного бюджета в размере 696 млрд. долларов, была с огромным трудом провалена 214 голосами против 209 — это все демократы Конгресса и те самые пленные два десятка республиканцев, замордованные ЛГБТ-лоббистами.

Поправка была внесена депутатом Викой Харцлер, республиканкой от штата Миссури, членом Комитета по вооруженным силам Конгресса.

Представляя свою поправку, она указала, что без этой поправки США будут обязаны потратить $3,7 млрд. за следующие десять лет на операции по смене пола военнослужащим.

Она отметила, что деньги могут быть куда с большей пользой потрачены на модернизацию вооруженных сил и повышение их боеготовности (о довольно плачевном состоянии американских вооруженных сил ИА REGNUM довольно подробно рассказывало, цитируя руководителей Пентагона) в то время, когда военные уже четверть века ведут борьбу с исламистским терроризмом.

В сопроводительной справке к тексту законопроекта указывается, что этих денег достаточно, чтобы поставить в войска «14 истребителей пятого поколения F-35, столько же палубных F-18 СуперХорнет, два стратегических ударных бомбардировщика B-21, или модернизировать все без исключения штурмовики A-10».

«Эта поправка не мешает никому присоединиться к военным или получить стандартную медицинскую помощь», — сказала г-жа Харцлер, подчеркивая, что никакие права сексуальных меньшинств на службу в вооруженных силах США ущемлены не будут. «Это просто гарантирует, что наши ресурсы обороны распределяются таким образом, чтобы это было разумно… и полезно для нашей национальной обороны. Текущая политика оплаты трансгендерных операций противоречит задачам повышения боеготовности» — добавила Вика Харцлер.

Демократы, для которых сообщество ЛГБТ является крупной составляющей их электората, выступают против поправки на том основании, что все американцы должны иметь возможность служить в вооруженных силах и получать медицинскую помощь. Лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси, демократ из Калифорнии, назвала поправку «ужасающей» и «бездушной».

Позицию республиканцев озвучил Дункан Хантер, конгрессмен от того же штата Калифорния, что и Пелоси, и бывший офицер корпуса морской пехоты. Конгрессмен Хантер — фигура в военных кругах более чем авторитетная. Он был первым из ветеранов ближневосточных войн, кто избрался в конгресс, и хотя таких ветеранов на Капитолийском холме уже семнадцать, Хантер и сегодня остается единственным, у кого за спиной три кампании и единственным, кто прошел и Ирак, и Афганистан.

При этом и в политике Хантер — с пеленок. Округ Сан-Диего он «наследовал» от своего отца.

Одним словом, к позиции Дункана Хантера прислушиваются и друзья, и враги, и масс-медиа.

Хантер призвал кандидатов, планирующих записаться в американскую армию или на флот, заранее «выяснить, являетесь ли вы мужчиной или женщиной, прежде чем присоединиться [к вооруженным силам]…».

Хантер вовсе не гомофоб. Его логика доходчива и неопровержима: при самом пристальном соблюдении равенства в американской армии программы подготовки женщин и мужчин по методикам и нагрузкам на организм отличаются.

Да и сама концепция смешанных воинских подразделений у профессиональных военных вызывает серьезную критику. Скорее, они за использование израильского опыта, когда женщины служат в армии наравне с мужчинами, но все же в большинстве случаев это именно женские воинские части, хотя и самые что ни на есть боевые — и спецназ, и полевая разведка, и десантные части.

Поэтому, отмечает Дункан Хантер, тот факт, что кто-то начал боевую учебу как женщина, а потом продолжил службу как мужчина (или наоборот), создает серьезные проблемы с боеготовностью.

Впрочем, достучаться до разума ЛГБТ-лоббистов в Конгрессе еще никому не удавалось — не для того они там подвизались, чтобы выслушивать какие-то там аргументы профессионалов.

Важно подчеркнуть, что формула «ЛГБТ-лобби» — это не фигура речи, обозначающая, как, например, в России, некоторое размытое околовластное пространство.

Это вполне институированные, получившие аккредитацию структуры, — такие, как гомосексуалистская лоббистская организация «Трансгендер».

То, что армия теперь будет тратить три с половиной миллиарда на бесплатные операции по смене пола военнослужащим — только вершина айсберга проблем, связанных с тем, что в период правления администрации Барака Обамы на Пентагон «навесили» несметное количество задач, весьма далеких от обороны.

Характерный пример: на той же неделе демократы и опять же несколько замордованных лоббистами республиканцев (на этот раз потрудилось «климатическое» лобби) завернули поправку, которая должна была снять поставленную при президенте Обаме перед Пентагоном задачу предоставить Конгрессу отчет о том, как изменение климата влияет на вооруженные силы.

Республиканский конгрессмен Скотт Пери в прениях назвал это правило «ненужным требованием, не связанным с военными потребностями».

«Капля за каплей, мы наблюдали, как фокус внимания и усилий наших военных был развернут в сторону от военных задач», — сказал он.