В Латвии почтили память «лесных братьев»

Рига, , 19:06 — REGNUM 15 июля в Каугури (Юрмала) состоялось торжественное возложение цветов к памятнику так называемых «Лесных братьев». Мероприятие было приурочено к 27-му съезду Объединения «национальных партизан» и 19-му съезду Общества национальных воинов (бойцы латышского легиона Waffen SS), сообщает портал Vesti.lv. У памятника был выставлен почетный караул Национальных вооруженных сил.

Напомним, «Лесными братьями» (латыш. mežabrāļi, лит. miško broliai, эст. metsavennad) неофициально называют вооруженные формирования, действовавшие в 1940—1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. После завершения Второй мировой войны «национальные партизаны» или «лесные братья» длительное время оказывали вооруженное сопротивление советской власти. Контингент данных «партизан» формировался преимущественно из числа бывших легионеров Waffen SS, дезертиров, а также на базе диверсионных групп, оставленных в Латвии или десантированных в Латвию отступающими под ударами Советской армии нацистскими войсками.

Перед участниками этих организаций выступила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеца. В своей речи она выразила благодарность всем тем, кто сражался «за независимость Латвии». Мурниеце в своей речи сообщила собравшимся, что она получила заверения о поддержке участников ветеранских организаций от высшего руководства США. Затем состоялся торжественный обед участников съездов и представителей высшей политической и военной элиты Латвии. Обед был организован силами латвийской армии и оплачен из государственного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля представители НАТО разместили в Twitter ролик о так называемых «лесных братьях». Речь идет о вооруженных отрядах, которые боролись с советской властью в Прибалтике.

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