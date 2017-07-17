Япония: Нужно усилить давление на КНДР, а не вести переговоры

Нью-Йорк, США, , 19:03 — REGNUM Япония раскритиковала предложение Южной Кореи об организации переговоров с оборонным ведомством Северной Кореи, добавив, что приоритетом в отношении КНДР является увеличение давления на Пхеньян посредством санкций, 17 июля сообщает Agence France-Presse.

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«Сейчас не время для диалога. Сейчас необходимо давление. Сначала нужно увеличить давление, а затем провести серьезные переговоры», — заявил на совещании ООН официальный представитель МИД Японии Норио Маруяма.

Напомним, ранее в министерстве обороны Южной Кореи предложили провести переговоры с представителями КНДР 21 июля 2017 года в деревне Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, ознаменовавший окончание Корейской войны.

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Если переговоры между официальными представителями КНДР и Южной Кореи все же состоятся, они станут первыми переговорами между двумя государствами с декабря 2015 года.

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