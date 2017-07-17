В Иркутске подан иск о демонтаже памятных знаков Колчаку

Иркутск, , 18:59 — REGNUM Иск о демонтаже памятных знаков в городе Иркутске военному преступнику не подлежащему реабилитации, подан в Иркутский районный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил истец, житель Иркутска, адвокат Олег Федоров.

«Сегодня где-то около 11 часов по местному времени я подал административное исковое заявление в Кировский районный суд города Иркутска. Заявление у меня было без каких-либо комментариев принято. Принял документы дежурный помощник. Через несколько дней должно состояться судебное определение, которым, как я надеюсь, исковое заявление будет принято к производству, и назначена дата судебного разбирательства», — сообщил житель города Иркутска, адвокат Олег Федоров.

Как пояснил Олег Федоров, суд при первом рассмотрении обращения не будет вызывать стороны, но определит принимается ли иск к производству. В случае положительного решения, назначается дата судебное разбирательства.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении поды требования к демонтажу по всем трем мемориальным знакам, — памятнику в сквере напротив Знаменского монастыря, мемориальной доски, расположенной в здании вокзала Иркутска, и памятной записи с упоминанием Колчака на здании Иркутского областного краеведческого музея.

Истец пояснил, что инициатором иска является он сам, руководствуясь своей гражданской позицией. Мотивом подачи иска в настоящее время послужило судебное решение и демонтаж мемориальной доски, посвященной Колчаку в Санкт-Петербурге.

Также Олег Федоров пояснил, что возмущен возвеличиванием Колчака, и его отношение как гражданина не может быть иным, нежели воспрепятствование чествованию военного преступника.

При этом иркутянин отметил, что действует не в одиночку. «У, конечно же, меня есть группа поддержки, безусловно. Мне огромную методическую поддержку оказал Олег Барсуков, адвокат из Санкт-Петербурга, который провел аналогичный процесс в городе на Неве. Огромную методическую поддержку оказали местные представители движения «Суть времени», в частности Михаил Ермаков. Я им чрезвычайно благодарен», — отметил Федоров.

Действия адвоката из Санкт-Петербурга, которые привели к демонтажу мемориальной доски, адвокатом из Иркутска были отмечены особо, так как они стали побудительным мотивом к тому, чтобы начать активные действия в Иркутске.

«Действия Олега Барсукова, которые были совершены в Санкт-Петербурге», и которые привели к демонтажу мемориальной доски, как раз и послужили таким триггером, побудительным мотивом к тому. чтобы я активные действия предпринял. То есть это не случайно, это безусловно их заслуга. Я пользовался и пользуюсь их материалом», — сказал Олег Федоров.

Вместе с тем адвокат отметил, что его действия вызвали волну реакций и возмущений со стороны небольшой части сторонников чествования Колчака: «поднята противоречивая волна в социальных сетях, и в комментариях в СМИ, и более того свое слово сказали иркутские Казаки, которые заявили, что не дадут снести памятник и будут всячески этому противодействовать».

При этом городская и региональная власть никак ока себя не проявляет. Но свою позицию чиновникам придется высказать на суде, в качестве ответчика в иске указаны администрация города Иркутска и правительство Иркутской области.

Напомним, установка мемориальной доски 12 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге вызвало широкий общественный резонанс. Инициатором чествования Колчака выступило движение «Белое дело». Против выступило движение «Суть времени». Позиция противников установки мемориальной доски Колчаку заключалась в недопустимости возвеличивания военного преступника, которому к тому же отказали в реабилитации. После пикетов с требованиями недопустимости установки памятной доски, инициативная группа подала иск в суд. 2 февраля 2017 года судом была признана, в частности, правомерность требований в иске положениями преамбулы Конституции России, в которой говорится о праве чтить память предков, верить в добро и справедливость, и недопустимости в связи с этим установки памятной доски лицу, деяния которого признаны преступными в установленном законом порядке. Также суд счел невозможным отказ от нравственных аспектов в решении вопроса об увековечении памяти. При этом решение госоргана по установке памятного знака должно отражать высшие нравственные ценности общества, которые разделяются всеми его членами.

5 июля 2017 года мемориальная доска Колчаку, установленная в Санкт-Петербурге, была демонтирована.

Отметим, Александр Колчак является военным преступником. Попытки о посмертной реабилитации осуществлялись в 1999 — 2004 годах, однако суд каждый раз признавался не подлежащим реабилитации. В городах Омск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск и других имеются памятные знаки, — памятники и мемориальные доски Колчаку, которые были установлены в постсоветский период истории России.

Также читайте: «Принцип Маннергейма»: на Урале чествуют пособника власовцев

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале продвигают патриотизм под именем сподвижника военного преступника