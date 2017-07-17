Парламент Турции снова продлил действие чрезвычайного режима

Анкара, , 18:58 — REGNUM Турецкий парламент в четвёртый раз подряд продлил срок действия режима чрезвычайного положения в стране, сообщает 17 июля газета Hurriyet.

По информации издания, время действия чрезвычайного режима в Турции продлено еще на 90 суток.

Таким образом, режим ЧП действует в Турции уже более года.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз турецкие парламентарии согласились продлить на 90 дней режим чрезвычайного положения 18 апреля 2017 года.

Напомним, чрезвычайный режим в Турции был введён 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о причастности спецслужб США к организации попытки госпереворота 15 июля. В этой связи интересно отметить, что ранее заместитель госсекретаря США Томас Шеннон выражал надежду Вашингтона на скорейшее прекращение действия режима чрезвычайного положения в Турции.

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