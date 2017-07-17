«Макрон делает все, чтобы вытеснить Меркель с позиции первого лица ЕС»

Мадрид, , 18:48 — REGNUM «Первым делом Макрон пригласил в гости Владимира Путина, затем — Дональда Трампа и, наконец, Беньямина Нетаньяху, трех очень непохожих друг на друга политиков, от которых практически зависит мир на Земле, — восторженно пишет корреспондент El Mundo Мария Вальдеррама. — К каждому из них Макрон сумел подобрать ключик, расположить к себе, подыскав подходящую юбилейную дату, которая бы грела душу приглашенному и обязывала его не отказываться от приглашения».

«Для Путина, мы помним, таким юбилеем оказалось 300-летие первого визита Петра Великого в Париж, для Трампа — 100-летие вступления США в Первую мировую войну [оно же — первое вмешательство Штатов во внутренние дела Европы, — прим. ИА REGNUM ]. Для Нетаньяху Макрон воспользовался приглашением Совета еврейских организаций Франции присутствовать на церемонии, посвященной дате геноцида евреев в стране, — рассказывает корреспондент. — Надо отдать должное новому хозяину Елисейского дворца — он первым из французских президентов нашел в себе силы признать вину своего государства перед евреями, заявив об этом непосредственно израильскому лидеру. Его фразу «Это была Франция, которая 75 лет назад 16 и 17 июля в Париже арестовала 13 152 еврея и выслала их в нацистские лагеря смерти. Я мог бы сказать, что (правительство) Виши — это не Франция. Но я говорю, что Виши — это не весь французский народ, однако все же мы виноваты».

Макрон, по мнению журналистки El Mundo, «способен найти общий язык с кем угодно и не будет ничего удивительного в том, если он станет главным действующим лицом в ЕС, вытеснив с этой позиции Меркель». И заголовок своей статье она дала соответствующий: «Эммануэль Макрон, президент мира».

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