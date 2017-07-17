В 2017 году США усложнили программу учений «Си Бриз-2017»

Херсон, Украина, , 18:48 — REGNUM Сегодня, 17 июля, пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видео учений «Си Бриз — 2017» на Украине. В частности, на Тендровской косе в Херсонской области под прикрытием авиации высадился десант.

По легенде учений, многонациональные подразделения десантируются на остров для зачистки территории. Работает авиация, морские силы и пехота. Бойцы закрепились на берегу и развернули минометы, прикрывают подход техники.

В рамках учений прошло десантирование, захват и удержание условных объектов противника в кризисном регионе.

Кроме того, в рамках учений было задействовано более 20 единиц армейской авиации Сухопутных войск Украины, Государственной пограничной службы и ВМФ США. Участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25.

«С 2014 года мы изменили формат проведения «Си Бриз». И «Си Бриз-2017» — это результат трехлетней работы. Мы продолжаем работу по достижению совместимости со странами партнерами», — заявил руководитель учений от украинской стороныАлексей Неижпапа.

«С каждым годом мы повышаем уровень сложности проведения учений «Си Бриз. В этом году самолет Р-8 (Poseidon) и конвертоплан CV-22 Osprey впервые используются в Украине. Эти Osprey принадлежат ВМС США. На них работает спецназ ВМС. В каждом военном подразделении есть свои спецподразделения. И все они могут проводить операции с самолетом Osprey», — заявил руководитель учений с американской стороны, капитан 1-го ранга Тейт Вестбрук.

Также пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видео учений подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Так, на полигоне украинские военные училась вести бой с превосходящими силами противника во взаимодействии с другими родами войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Одессе стартовали двухнедельные учения «Си Бриз-2017». В маневрах принимают участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Общая численность задействованных военных превышает три тысячи человек.