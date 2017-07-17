Киев и Кишинев проведут демаркацию границы Приднестровья

Киев, , 18:42 — REGNUM В ближайшее время Украина и Молдавия завершат демаркацию приднестровского участка границы. Об этом 17 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает ИА REGNUM.

«У нас также была широкая повестка дня на переговорах с господином премьер-министром. Это и проведение очередного заседания межправительственной украино-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая должна пройти в сентябре этого года. Это и вопрос поставки украинской электроэнергии для потребностей республики Молдова. Это и завершение процесса, который был начат мной в должности министра иностранных дел — демаркации приднестровского участка украинско-молдавской границы. Мы договорились о том, что завершим это в самые короткие сроки», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что уже сформировал украинскую комиссию для проведения демаркации.

«Своим решением я сформировал украинскую часть нашей совместной комиссии по демаркации границы и назначил её главу. И мы договорились, что он немедленно приступит к работе. Мы продолжим нашу совместную работу по развитию пограничной инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с нашими партнерами из ЕС, для того чтобы создать более комфортные условия, в том числе в Кучурганах, для пересечения границы со стороны наших граждан», — добавил Порошенко.

Также президент Украины анонсировал восстановление железнодорожного движения через мост Бронница — Унгурь.

«В наших совместных планах открытие в августе этого года, договорились встретиться уже на молдавской территории, автомобильного движения через мост Бронница — Унгурь и приступить к практической площади проекта строительства моста Ямполь — Косеуц, восстановление железнодорожного движения, сделать максимум шагов для того, чтобы восстановить железнодорожное движение на участке Березино — Басарабяска», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Порошенко и Филип открыли совместный украино-молдавский пограничный и таможенный пункт «Кучурган — Первомайск» в Одесской области и Приднестровье.