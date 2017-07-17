Костромской губернатор заговорил о незаконном жилье «известных людей»

Кострома, , 18:20 — REGNUM Полиция и прокуратура Костромского и Красносельского районов займутся проверкой объектов, построенных на берегах Волги — об этом стало известно из сообщения пресс-службы губернатора Костромской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Ситников.

Глава региона намерен бороться с незаконными застройками. Результаты проверок станут известны через полтора месяца — в конце августа или начале сентября.

«По моей информации многие из объектов построены с нарушением закона, до сих не стоят на учете в Росреестре. А собственниками этих объектов являются люди, очень хорошо известные в Костромской области. В конце августа — начале сентября мы должны подвести итоги этой работы. И четко понять, что мы дальше со всем этим будем делать. И есть жалобы, что там ведется незаконное строительство, незаконные раскопы, строятся пирсы без официального оформления документов. Создается большое количество нарушений, связанных с безопасностью движения по воде и соблюдением прав граждан. Прошу эту работу провести в полном объеме», — сказал глава области.

Кроме этого, в Костромской области планируется создать 71 особо охраняемую территорию, в ее состав войдут 18 памятников природы и 53 заказника. В административном центре определено 144 озелененных территории. На этих зонах будет запрещено строительство капитальных зданий и инфраструктурных объектов.

Напомним, что в регионе функционирует 15 региональных, 5 местных и одна особо охраняемая зона федерального значения, все они являются лесными территориями. Вопросом охраны объектов занимается департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, главу котрого Сергей Ситников уволил в апреле 2017 года. Официальные причины не были озвучены, однако, как предполагает сайт ГТРК «Кострома», увольнение связано с многочисленными нарушениями в работе структуры. Например, были возбуждены два уголовных дела по поводу обеспечения некачественной водой жителей Красного-на-Волге. Департамент разрешил добычу воды без обязательного согласования с Рос­потреб­надзо­ром.