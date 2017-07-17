Свыше 20 тонн российской гуманитарной помощи получат жители Йемена

Москва, , 18:01 — REGNUM Населению республики Йемен, ставшему жертвой вооружённого конфликта, самолёт МЧС России доставит более 20 тонн гуманитарного груза, сообщает 17 июля пресс-служба МЧС РФ.

В сообщении указано, что транспортный самолёт МЧС России Ил-76 вылетел в Сану в 13:56 мск из аэропорта Жуковский. На его борту многоместные палатки и продукты питания, предназначенные для граждан республики Йемен, лишившихся жилья и пищи.

МЧС РФ отмечает, что обратным рейсом самолета Ил-76 зону вооружённого конфликта в Йемене могут покинуть все желающие из числа граждан России и СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Йемене продолжается гражданская война. В Йемене повреждена значительная часть жизненно важной инфраструктуры, разрушено более половины медицинских учреждений, не хватает продуктов питания и медикаментов.

Два года арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ведет боевые действия против повстанцев-хуситов, добиваясь возвращения к власти изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади.

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