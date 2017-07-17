Порошенко обещал Молдавии содействие в захвате Приднестровья

Киев, , 17:48 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его страна готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдавии. Об этом Порошенко написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 17 июля.

«Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Республики Молдова», — написал Порошенко.

Украинский президент также отметил, что во время встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом он обсудил вопросы сотрудничества двух стран в области энергетики и торговли.

Напомним, Приднестровская молдавская республика объявила о своей независимости в 1991 году. После распада СССР в Приднестровье разгорелся вооружённый конфликт, в ходе которого Молдавия пыталась захватить территорию ПМР. Однако вмешательство России заморозило конфликт.

С тех пор ПМР является непризнанной республикой, и Молдавия продолжает претендовать на её территорию.

Стоит отметить, что в Молдавии сейчас обострилась внутриполитическая борьба. Президент страны Игорь Додон заявил, что Молдавия будет выстраивать стратегические отношения с Россией, но продолжит сотрудничество и с Евросоюзом. Правительство Молдавии настроено резко антироссийски и стремится к вхождению в Евросоюз на любых условиях.