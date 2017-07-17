«Закон о приграничном сотрудничестве упорядочит интуитивные действия мэров»

Калининград, , 17:48 — REGNUM Закон «Об основах приграничного сотрудничества», принятый несколько дней назад Госдумой, призван упорядочить действия приграничных муниципалитетов, которые «порой интуитивно» выстраивали отношения с зарубежными партнёрами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил мэр приграничного с Польшей города Мамоново Калининградской области Олег Шлык.

«Раньше мы интуитивно всё делали, — рассказал градоначальник. — Единственно, что всегда консультировались по тексту договора с правительством области и представительством МИД».

«Закон призван упорядочить действия приграничных муниципалитетов, чтобы соглашения не были хаотичными, не придумывались с потолка», — продолжил мэр.

По словам Олега Шлыка, в настоящее время сложностей с заключениями договоров с польскими муниципалитетами нет. «Препятствий нет, — сказал мэр. — Большая политика не играет негативной роли. Наши договора направлены на развитие приграничной инфраструктуры, и у поляков есть понимание в этом плане».

Мэр Мамоново привел примеры сотрудничества. В настоящее время муниципалитет реализует совместный проект на общую сумму в 7 млн евро, направленный на строительство дороги между погранпереходами «Мамоново-II — Гжехотки» и «Мамоново — Гроново», а также на очистку русел рек, установку солнечных батарей, создание певческого поля в городе и развитие межпоколенческих связей.

В свою очередь бывший российский консул в Познани, ныне глава Общественного совета при Агентстве по международным связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что именно Калининградская область является пионером в сфере заключения договоров с иностранными муниципалитетами после распада СССР.

«Следует знать, что когда рухнул Союз и Калининградская область стала эксклавом, нам пришлось заключать первые в стране соглашения ещё до того, как было принято соответствующее законодательство РФ», — отметил бывший дипломат.

«Мы заключили первое соглашение с польским Эльблонгским воеводством и шведской провинцией Блёкинге во времена — можете себе представить — даже не Маточника (первый губернатор Калининградской обласи. — ИА REGNUM ), а Малинкина (последний председатель Калининградского облисполкома. — ИА REGNUM )», — продолжил Рожков-Юрьевский.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 июля, депутаты Госдумы приняли закон «Об основах приграничного сотрудничества в РФ», который был внесён в парламент ещё семь лет назад.