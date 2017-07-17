Москва, , 17:41 — REGNUM В понедельник, 17 июля, президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике.

«Мы категорически осуждаем данное решение руководства Польши. Россия жёстко ответит на подлое и трусливое решение польских властей. Неблагодарность — это подлость, полное отсутствие благородства. Выдающиеся нации умеют быть благородными. Очень жаль, что эти качества растеряли сегодняшние поляки» , — заявил, комментируя решение польского руководства, председатель Патриотической платформы партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин.

«Неужели они думают, что, убрав памятники освободителям, они сотрут память о прошлом: о шестистах тысячах советских солдат, погибших за Польшу, о роли, которую сыграла предвоенная Польша, о растерзанной в 1938 году Чехословакии, о восстании в варшавском гетто, не поддержанном польскими политиканами, об уничтожении поляками евреев в Едвабне, о послевоенных территориальных приобретениях, полученных благодаря Советскому Союзу? Память об этом уничтожить невозможно, как и память о тех поляках, которые героически сражались с нацизмом. Переписать историю под себя не получится. Она повторяет свои уроки тем, кто их не усвоил. Полякам стоит помнить об этом», — отметил Дмитрий Саблин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ, подписанный президентом Польши Анджеем Дуда, вступает в силу через три месяца с момента подписания.

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