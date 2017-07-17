Радио REGNUM: второй выпуск за 17 июля

Москва, 17 июля 2017, 18:00 — REGNUM
- «Грабёж средь бела дня»: Вашингтон не вернёт дипсобственность РФ, если ему не дадут что-то взамен;
- Принципиальная линия: МИД РФ решительно осудил попытку обстрела посольства России в Дамаске;
- Антироссийская пропаганда: в Киеве России посоветовали «прекратить существование»;
- Зона безопасности: в правила дорожного движения внесены изменения;
- В гостях как дома: ФАС требует от операторов связи снизить тарифы на роуминг по стране;
- Политика в экономике: ЦБ РФ назвал причины снижения курса рубля в июне.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 17 июля