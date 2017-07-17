Молдавия и Украина открыли совместный пограничный пункт в Приднестровье

Киев, , 17:37 — REGNUM Украина окажет помощь Республике Молдавия в восстановлении территориальной целостности. Об этом 17 июля заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает ИА REGNUM.

«Мы — Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета республики Молдова», — сказал Порошенко.

Он приветствовал сегодняшнее открытие совместного украино-молдавского пограничного и таможенного пункта пропуска «Кучурган — Первомайск» в Одесской области на границе с Приднестровьем.

«Вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом запустили совместный украинско-молдавский таможенный и пограничный пункт пропуска на приднестровском участке украино-молдавской границы. Народы Украины и Молдовы имеют очень давнюю историю дружбы и добрососедства, и партнерства. Кучурган является многообещающим символом, потому что Кучурган был основан 1808 году немецкими переселенцами и носил очень символическую в истории Украины и Молдовы название — эта местность, это село называлось Страсбург, потому что выходцами были немцы Страсбурга», — напомнил Порошенко.

Он сообщил, что проект создания контрольного пункта был предусмотрен межправительственным соглашением об организации совместного контроля и межведомственного протокола и реализовался при поддержке Европейского Союза.

Порошенко также проинформировал, что подобные пункты пропуска будут созданы на других таможенных пунктах приднестровского региона.