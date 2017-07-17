Бывшего курского вице-губернатора не пустили под домашний арест

Москва, , 17:18 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Курской области Василий Зубков останется под арестом до 4 августа. Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня Басманный суд Москвы постановил заключить Зубкова, который обвиняется в получении взятки недвижимостью стоимостью более миллиона рублей, под стражу на два месяца.

Адвокат Зубкова сразу заявил, что мера пресечения была избрана слишком строгая. Прокурор просил суд заключить обвиняемого только под домашний арест. Кроме того, защита подчеркнула, что у Зубкова есть хронические заболевания, с которыми его нельзя заключать под стражу.

Решение суда о мере пресечения защита обжаловала. Однако 17 июля Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине июля Зубков был отправлен в отставку. Новым заместителем губернатора Курской области — председателем комитета региональной безопасности был назначен Михаил Горбунов, ранее возглавлявший администрацию Центрального округа города Курска

В начале июня 2017 года Зубков был задержан по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, за помощь строительной компании в 2015 году он якобы получил взятку недвижимостью, стоимость которой составляла более миллиона рублей. В деле есть еще три фигуранта: бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин, представитель строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

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В конце июня членство Зубкова в партии «Единая Россия» было временно приостановлено.

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Параллельно с расследованием идет судебное разбирательство вокруг дома, из-за которого строительная фирма якобы и предложила Зубкову взятку. Управление по охране объектов культурного наследия Курской области через суд добивается сноса многоэтажного дома на улице Марата, который ранее признали самостроем. Дом возвело ООО «СК Своя квартира». Разрешение на строительство, которое выдал застройщику городской комитет архитектуры и градостроительства, суд признал недействительным еще в 2015 году, однако строительная фирма продолжала вести работы и продавать квартиры в новом доме, не уведомляя об этом будущих жильцов. Теперь они просят не сносить этот дом, потому что у некоторых это единственное жилье.

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