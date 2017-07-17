Египет изменил правила въезда для граждан Катара

Каир, , 17:19 — REGNUM В Египте с 20 июля, вводятся новые правила въезда для граждан Катара, сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу безопасности каирского аэропорта.

С момента их вступления в силу катарские подданные будут обязаны предварительно оформлять в посольствах Египта въездные визы, срок действия которых будет ограничен.

Новые правила начнут применяться во всех египетских аэропортах, а также пунктах пересечения государственной границы Египта. Исключение будет предусмотрено только для членов семей египтян и катарских студентов, получающих образование в Египте. Они смогут получить трехмесячные визы в момент приезда в Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Саудовская Аравия и ее союзники ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив страну в оказании помощи террористам. Они устроили ему транспортную и продовольственную блокаду и выдвинули Катару ультиматум, включающий выполнение 13 жестких требований в течение десяти дней.

Одними из ключевых требований являлись разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие телекомпании «Аль-Джазира», а также прекращение военного сотрудничества с Турцией.

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