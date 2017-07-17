Борьба с фашизмом признана «размещением свастики»

Архангельск, , 17:15 — REGNUM Архангельского краеведа Владимира Станулевича, известного своими выступлениями против национальной нетерпимости и возрождения нацизма, судья Октябрьского районного суда города Архангельска Юрий Попов приговорил к штрафу 1000 рублей за «размещение свастики» на своей странице в социальной сети В контакте. Как сообщает ИА REGNUM, поводом послужил снимок на странице Станулевича парада 1 ноября 1941 года в оккупированном немцами городе Станислав (Ивано-Франковск), где украинские националисты приветствуют рейхсляйтера Польши Ганса Франка». Фотография, на которой националисты шли под флагом со свастикой, продолжала серию скорбных публикаций Станулевича о сожжении людей 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов с осуждением нынешних украинских националистов которые «традиции предков сохранили».

В комментарии к этой статье КоАП Роскомнадзора от 15 апреля 2015 года сказано, что «…само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики БЕЗ ЦЕЛЕЙ ПРОПАГАНДЫ не является проявлением экстремизма… использование нацистской и сходной с ней до смешения атрибутики в исторических, научных и т.п. целях признается допустимым. …В своих документах Конституционный суд последовательно определяет, что «обязательным признаком указанной разновидности экстремизма является явное или завуалированное противоречие соответствующих действий (документов) конституционным запретам возбуждения ненависти и вражды, разжигания розни и пропаганды социального, расового, национального религиозного или языкового превосходства». В комментария к статье 20.3 КоАП размещение исторических фотографий с осуждающими фашизм комментариями «не влекут административной ответственности… если они совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символики, включая в частности научные исследования, художественное творчество, ПОДГОТОВКУ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события».

Тем не менее судья Юрий Попов признал Владимира Станулевича виновным в административном нарушении. О формальной подготовке решения говорит то, что в нем за подписью судьи Попова о женатом и работающем на предприятии (есть в протоколе) человеке и авторе ИА REGNUM сказаны из какого-то предыдущего приговора слова «не женат, студент».

«Исключать попытку, как в 1941 году, распространить фашистские порядки извне на Россию нельзя. Примером тому соседняя страна, где ограничены права СМИ, запрещены компартия и символика Советского Союза и Великой Победы, беспредельничают оборотни в погонах и националисты. Мой дед погиб в блокадном Ленинграде, бабушка была медсестрой фронтового госпиталя, тетя — радисткой Севмопути когда его атаковал «Шеер», и слова о размещении мной «свастики» расцениваю как оскорбление, вызванное формализмом некоторых правоохранителей», — заявил ИА REGNUM Владимир Станулевич.

«Я хотел бы, чтобы мой ребенок и все мы избежали повторения войны, — но это зависит от того, как умно и честно мы встретим фашизм на дальних подступах — страницах книг и статей, фильмах, в работе. За мир надо бороться! Поэтому считаю, что применение нужной статьи 20.3 КоАП в «расширительном» смысле, мимо комментариев Роскомнадзора и КС РФ, вредит общему делу, вбивает клин между общественниками и правоохранителями, которые вместе должны защитить страну. Враги, а они у России есть, радуются!»

«Получается, все книги по истории борьбы нашего народа с Гитлером, вышедшие не в научных издательствах, все фильмы с документальными кадрами немецких танков и самолетов, плакаты Кукрыниксов с фашистской свастикой, протыкаемой штыком красноармейца, могут быть признаны нарушающими закон. Как же тогда тележурналистам показывать 9 мая с участием главнокомандующего Путина — где парад Победы перемежается целый день кадрами военной хроники с подбитыми «мессерами» и «юнкерсами», как быть с фото‑ и киноархивами? Они тоже «размещают свастику»? Так мы лишимся мощного исторического и пропагандистского оружия, проверенного в 1941—1945 годах, и нашего фундамента в мире!»

«Поэтому будет апелляция на решение суда, будет мое обращение к законодателям с просьбой более однозначно изложить трактовки закона, будут другие обращения. Те, кто рады такому решению суда, преследуют личные цели, о которых можно догадываться. Многие мои публикации по брошенной реставрации церквей, по закрытым глазам на нарушения закона в интернете, по чиновникам от идеологии, не борющимися за страну, конечно, не устраивают их героев. Истина откроется и восторжествует! Все на борьбу с фашизмом, за наше мирное будущее и будущее наших детей!»

Редакция ИА REGNUM продолжит рассказ о ситуации вокруг статьи 20.3 КоАП и архангельских событиях.