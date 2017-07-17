Модель управления Великим Новгородом вновь хотят изменить

Великий Новгород, , 16:55 — REGNUM «Ассоциация муниципальных образований Новгородской области» поддержала предложение руководителя Ассоциации, главы Крестецкого района Сергея Яковлева внести законодательную инициативу в Новгородскую областную думу об изменении порядка избрания мэра областного центра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято на заседании правления Ассоциации 13 июля и опубликовано на её официальном сайте.

По данным Ассоциации, Яковлев заявил, что считает целесообразным распространить порядок избрания, установленный областным законом для глав муниципальных районов, и на главу областного центра — Великого Новгорода. Решение о внесении соответствующей законодательной инициативы Ассоциации в Новгородскую областную думу было принято единогласно.

Отметим, что поправки будет необходимо вносить в областной закон, который в 2014 году отметил прямые выборы глав муниципалитетов и установил новый порядок их избрания.

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Напомним, что сначала областное законодательство предусматривало «двуглавую» систему управления всеми муниципальными районами и городским округом (Великим Новгородом): это избранный из числа депутатов глава района (или города), а также отобранный конкурсной комиссией глава местной администрации. Однако уже в 2015 году в областной закон внесли поправки, отказавшись от «двуглавой» системы в пользу единоначалия, но только для районов. Теперь глав районов в Новгородской области избирают депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, при этом глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

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Изменения в областном законе не коснулись Великого Новгорода, где схема управления предусматривает и мэра из числа депутатов, и сити-менеджера. Эта модель должна вступить в силу по истечению полномочий действующего мэра города Юрия Бобрышева. Её опробовали в течение трёх летних месяцев 2015 года, когда Бобрышев был отправлен в отставку, признанной позднее судом незаконной. Сам Бобрышев ранее неоднократно выступал за возвращение прямых выборов мэра Великого Новгорода. Срок полномочий градоначальника истекает в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении пересмотреть модель управления городом в Великом Новгороде заявляли ещё в марте 2017 года. Тогда же областной депутат Михаил Караулов выступил с инициативой о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов, но она так и не дошла до обсуждения в региональном парламенте.

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