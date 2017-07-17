В ДНР принудительно конфискуют архивы частных нотариусов

Донецк, , 16:42 — REGNUM В ДНР началась принудительная конфискация архивов частных нотариусов, которые отказались работать в республиканском правовом поле. Как сообщает 17 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра юстиции ДНР Елена Радомская.

«Сегодня Министерством юстиции в соответствии с действующим законодательством проводится работа по принудительному изъятию в судебном порядке документов нотариального делопроизводства и архивов, не переданных частными нотариусами в установленные сроки», — сказала Радомская.

По ее словам, конфискация собственности Минюста Украины проходит с 2014 года.

«Постановлением Совета министров от 22 октября 2014 года № 40−5 определено, что в ведение Министерства юстиции ДНР переходит вся собственность, недвижимость, территория, архивы и прочие ресурсы Минюста Украины и его территориальных подразделений, находящихся на территории Донецкой Народной Республики», — рассказала Радомская.

Напомним, приказом Министерства юстиции от 17 марта 2016 года № 211 частным нотариусам Украины, ранее осуществлявшим деятельность на территории ДНР, но не изъявившим желание осуществлять деятельность в качестве нотариусов республики, был установлен срок передачи в республиканский нотариальный архив документов до 17 сентября 2016 года. Затем указный срок был продлен до 1 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали до 1 марта 2017 года зарегистрировать в правовом поле республик все частные предприятия. После невыполнения ультиматума власти ДНР и ЛНР ввели на частных и государственных предприятиях республиканские временные администрации. После этого часть заводов и шахт прекратила работу и простаивают по состоянию на июль 2017 года.