Ответственность бизнеса за первичные мелкие нарушения будет смягчена

Москва, , 16:20 — REGNUM

Поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева подготовить поправки, направленные на смягчение ответственности предпринимателей за нарушения, совершенные впервые и не повлекшие серьезных последствий, позволит усовершенствовать механизмы защиты бизнеса, считает сопредседатель Предпринимательской платформы «Единой России» Марина Блудян.

«Это сигнал бизнесу о том, что правительство осуществляет действенные шаги, направленные на улучшение предпринимательского климата, чтобы у предпринимателей не было никаких волнений в случае, если кто-то захочет прийти с проверкой», — заявила она.

Марина Блудян констатировала, что в настоящее время действует огромное количество требований к бизнесу, и любой чиновник может найти, к чему «прицепиться» во время проверки.

«Ревизия требований — это длительный, скрупулезный процесс, рассчитанный до 2024 года. Но для обеспечения доверия бизнеса требуются быстрые действенные шаги, которые выражаются в моратории на проведение плановых проверок, отмене проверок по нормам советского периода, внедрение риск-ориентированного подхода, запрещение проверок по жалобам неопределенных лиц, запрет на штрафы при первой проверке. И теперь к этому добавляется смягчение наказания за нарушения требований, не повлекших существенных последствий» — сообщила сопредседатель Предпринимательской платформы.

«Предложение Дмитрия Медведева убеждает нас в том, что сегодня безопасные условия ведения бизнеса в России находятся в непосредственном фокусе внимания правительства», — резюмировала она.

Напомним, ранее стало известно, что Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым смягчается ответственность предпринимателей за впервые совершенные нарушения, не повлекшие серьезных последствий. Предлагается также запретить возбуждать дела об административном правонарушении, в том числе административные расследования, без проведения проверки. Также предлагается разработать изменения в КоАП, запрещающие возбуждать дела об административном правонарушении, в том числе административные расследования, без проведения проверки.

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