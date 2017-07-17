«Дольщиков жилья никто не обманет и не бросит»

Москва, , 16:08 — REGNUM В качестве примера развития парламентаризма в России председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин привел практику приглашения на парламентские слушания представителей заинтересованных лиц.

«Совсем недавно при рассмотрении вопроса о дольщиках, кто участвует в долевом строительстве жилья, мы взяли и пригласили на слушания и тех, кто участвует в долевом строительстве, но, его никто не обманывал, и все, слава Богу, что называется, хорошо, и жилье строится. Но, и пригласили тех, кто оказался в сложном положении — обманутых дольщиков. Потому что законопроект, нами рассматриваемый, должен гарантировать дольщику, что его никто не обманет, и, соответственно, ему будет выплачено, в случае, если застройщик обанкротится, или будет какая-то другая ситуация, связанная со строительством жилого дома, — отметил Вячеслав Володин в своем интервью программе «Воскресное время».

По его словам, специально созданный фонд компенсирует затраты и, таким образом права дольщиков будут защищены.

«Мы расширили обсуждение и сделали так, чтобы могли выступить обманутые дольщики, — подчеркнул Вячеслав Володин, — Это было непросто, потому что, понятно, что люди попали в беду, более того, нужно было выслушать каждого. Слушание продолжалось где-то порядка 6 часов 40 минут, но, это нам во многом помогло, в том числе, в доработке законопроекта и, конечно, мы не остановились только на теме принимаемого закона, который касается дольщиков».

«Мы сейчас создали рабочую группу, которая занимается обманутыми дольщиками, работаем с регионами, попросили наших коллег — региональных законодателей, провести аналогичные слушания», — отметил спикер государственной думы.

«Мы этот закон планируем рассмотреть на следующей неделе, будем эти вопросы контролировать и через новые механизмы, которые предложены как раз моими коллегами-депутатами и Министерством жилищно-коммунального хозяйства, мы здесь работаем с правительством Российской Федерации, нормы этого закона защитят людей от недобросовестных застройщиков, — продолжил Вячеслав Володин, — Таким образом, у нас гарантии будут как раз для тех дольщиков, кто захочет через возможности долевого строительства улучшить свои жилищные условия. А что касается обманутых дольщиков, нам здесь предстоит сложная и кропотливая работа с регионами, и мы считаем, что это нужно делать».

Таким образом, тема обманутых дольщиков не закрыта и не может быть закрыта, поскольку это «наши граждане, наши избиратели. Они обратились с просьбой о поддержке, поэтому пока мы не решим этот вопрос, ее нельзя закрывать «, — подчеркнул председатель Государственной думы РФ.

«На последних больших парламентских слушаниях и по вопросам реновации и по вопросам, связанным с дольщиками, мы ориентировались на приглашение в первую очередь граждан и в зале пленарного заседания большинство присутствующих были наши граждане, участники обсуждения, мы их пригласили, и нам было важно услышать их мнение», — резюмировал Вячеслав Володин.

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