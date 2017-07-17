«Уху от Якушева отведали. Ждем борщ «Московский» от Собянина»

Тобольск, Тюменская область, , 16:18 — REGNUM На гастрономическом фестивале в Тобольске губернатор Тюменской области Владимир Якушев работал шеф-поваром. Он подарил тюменцам и гостям кулинарного праздника собственный рецепт ухи с крапивой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Настоящая уха, по мнению Владимира Якушева, варится из трёх сортов рыбы. Сперва готовится бульон. «Наши знаменитые муксун и стерлядь идеально годятся для ухи. Но бульон будет ещё наваристее и вкуснее, если в него добавить, например, окуней», — передаёт процесс приготовления губернаторской ухи из первых уст «Тюменская линия».

В большую кастрюлю в качестве заправки отправились обжаренные на смеси оливкового и сливочного масла картофель и морковь. Затем — мелко нарезанные свежие томаты с мелко порубленным белым и фиолетовым репчатым луком.

И потом — зелень, «вся, что растет на грядке». Можно добавить немного мелко рубленного чеснока. Соль и черный перец по вкусу добавляются перед снятием с огня. Необычным дополнением в губернаторской ухе оказалась крапива, которая, по словам тюменского губернатора, является исконно сибирским ингредиентом и «нашей фишкой». Рецепт ухи от Владимира Якушева получил название «Сибирская уха по-тобольски», рапортует его пресс-служба.

Однако губернатор в роли шеф-повара вызвал неоднозначную реакцию среди жителей Тюменской области.

«Муксуна и Стерляди у всех просто завались! У каждого зарплата по лимону!», — пишут пользователи соцсетей (авторская орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Действительно, за 2016 год губернатор задекларировал доход в 11 млн 176 тыс. рублей. А муксун и стерлядь в замороженном виде в магазинах Тюмени продается от тысячи рублей за килограмм и выше.

«Уху от Якушева-миллионщика отведали. Остается ждать, когда Собянин сварит борщ «Московский», — намекают в группе «Типичный Тобольск» на тесную связь нынешнего губернатора Тюменской области с прежним, Сергеем Собяниным, который ныне является мэром Москвы.

Весте с тем, один из местных активистов опасается, что это была последняя уха Якушева, сваренная в Тобольске. В реке Иртыш может погибнуть рыба, говорит активист. Причина — грядущее строительство целлюлозно-бумажного комбината, такого же, как на Байкале.

«Жители села Нижние Аремзяны, где планируют построить комбинат, выступили против строительства, написали письма в разные инстанции. Однако пока их никто не услышал. Местные чиновники нагло врут населению, что планируется построить всего-навсего фанерный завод. Считают людей идиотами… Ждём ответа от Путина», — комментирует уху от губернатора тобольский общественник Юрий Квашнин.

Впрочем, репосты рецепта ухи от Якушева можно найти на женских пабликах. Идёт обсуждение, какими сортами рыбы попроще, в отсутствие денег на муксуна и стерлядь, наполнить кастрюли. Оливковое масло, которое тоже не всем по карману, решено заменить на рапсовое или подсолнечное. А крапива в этот сезон дождей, действительно, в Тюменской области уродилась.

Отметим, что Владимир Якушев не единственный губернатор в России, который щедро делится своими кулинарными рецептами. Ранее глава Астраханской области Александр Жилкин на фестивале «Гастрономические дороги Великого Шелкового пути», который состоялся на 10 дней раньше тюменского форума кулинаров, поделился с широкой общественностью рецептом любимого семейного блюда — рыбного пирога с косточками, сообщает пресс-служба главы региона. Также Александр Жилкин представил гостям фестиваля собственноручно приготовленные яства — сома горячего копчения, икрянику из икры сазана и котлеты из судака.

Читайте ранее в этом сюжете: Наследство и стипендия: Губернатор Тюменской области отчитался о доходах