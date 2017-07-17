Белорусские кинопрокатчики объяснили показ трейлера фильма «Крым»

Москва, , 16:04 — REGNUM Трейлер фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова продемонстрировали в Белоруссии лишь потому, что это стало условием киностудии «Парадиз» для показа в стране другого фильма — «Блокбастер». Об этом 17 июля сообщил заместитель генерального директора УП «Киновидеопрокат» Андрей Разжевайкин, передает телеканал «Звезда».

«В наших кинотеатрах прокат фильма не планируется и не планировался. У нас есть сеть из 13 кинотеатров, а в Белоруссии кинотеатров много. Трейлер фильма является неотъемлемой частью фильма «Блокбастер». Прикрепляют правообладатели фильмы, которые обязательны к прокату», — заявил Разжевайкин.

Ранее стало известно, что посольство Украины направило в МИД Белоруссии ноту из-за показа трейлера российской киноленты «Крым. С любимыми не расставайтесь». Пока официального ответа на обращение украинской стороны Минск не дал.

На широкий экран фильм выйдет 17 августа 2017 года. Он снят российским режиссером Алексеем Пимановым за счет средств правительственного «Фонда кино». В основе картины лежит сюжет, основанный на реальных событиях периода Крымской весны — о судьбе киевлянки и севастопольца, отношения которых развиваются на фоне государственного переворота в Киеве и последующих событий.