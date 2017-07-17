Вопросы сотрудничества обсудят на слушаниях Госдумы и нацсобрания Армении

Москва, , 15:59 — REGNUM Договоренность о новом формате работы — совместных парламентских слушаниях — была достигнута в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя национального собрания Армении Ары Баблояна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом сообщил участник встречи.

Межпарламентская комиссия подготовит предложения по повестке дня совместных парламентских слушаний, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего и международного сотрудничества,

Спикер парламента Армении Ара Баблоян начал двухдневный официальный визит в Москву. В ходе визита спикер встретится с главой Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и предстоятелем Русской православной церкви — патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в аппарате парламента.

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